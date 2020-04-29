Члену банды «Ключевские» дали 17 лет тюрьмы с учётом сделки со следствием

https://static.news.ru/photo/54ccb636-f69c-11e9-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Участник ОПГ «Ключевские» избежал пожизненного тюремного заключения за счёт сотрудничества со следствием.

Мужчина дал показания о преступлениях банды в обмен на более мягкий приговор. Подсудимый признан виновным по статьям «Участие в устойчивой вооружённой группе» и «Убийство». По данным следствия, он замешан в убийствах семерых человек, передаёт ТАСС со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.

Ранее за убийства и похищения людей были осуждены на 23–25 лет колонии строго режима шестеро членов ОПГ, преступления, за которые они предстали перед судом, были совершены более 15 лет назад. Активными участниками банды были в том числе депутаты Читы и области.

Как писал NEWS.ru ранее, судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемой экс-супругу члена кущёвской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю. Она вместе с братом Иваном обвиняется в вымогательстве у предпринимателя 70 млн рублей. Суд продлил им домашний арест до 6 июля.