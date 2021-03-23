Жители России в апреле станут свидетелями звездопада

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В апреле жители России смогут невооружённым глазом наблюдать звездопад. Метеорный поток, получивший название Лириды, является одним из старейших, впервые он был зафиксирован 2600 лет назад. Своё название звездопад получил благодаря метеорам, которые кажутся вылетающими из созвездия Лиры.

Meтeopы мoжнo будет нaблюдaть c 16-25 aпpeля. Пик нacтупит c 22-2З aпpeля. В час будет падать 10-15 метеоров, рассказал URA.RU астроном, автор youtube-канала Astro Channel Александр Смирнов.

По словам специалиста, лучше всего любоваться звездопадом загородом, чтобы не мешала засветка уличных фонарей. Вечером метеоры будут низко на северо-восточной стороне неба, а к утру будет уже высоко над головой.

Последний раз мощный звездопад жители России могли наблюдать 3 января. В тот день в небе пролетал метеорный поток под названием Квадрантиды. Тогда любители астрономии могли увидеть до 110 метеоров в час, это один-два метеора в минуту.

В конце октября на севере Сахалина заметили неопознанный летающий объект. По словам очевидцев, неопознанный объект пронёсся над дорогой и жилыми домами города Оха. При этом сам город осветила яркая вспышка. Предположительно, так называемый НЛО был метеоритом, который сгорел в слоях атмосферы. Событие стало поводом для шуток среди местных жителей. Некоторые предположили, что таким образом в город прибыл новый мэр, писал NEWS.ru.