В США начали расследование из-за взрыва корабля SpaceX

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Американское Федеральное авиационное управление (FAA) начало расследование в связи со взрывом космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX в декабре 2020 года.

Инцидент произошёл в ходе испытаний прототипа корабля для марсианской миссии в штате Техас. Подъём и спуск Starship прошли штатно, но при касании посадочной площадки он взорвался. Несмотря на это глава SpaceX назвал испытания успешными.

Специалисты FAA предполагают, что причиной инцидента могло стать нарушение условий запуска. В ведомстве не уточняют, в чём именно состояли нарушения, но отмечают, что SpaceX придётся выполнить ряд требований в целях изменения условий испытаний, сообщает портал The Verge. По его данным, разбирательство FAA вынудило компанию Маска отложить очередной запуск Starship.

Ранее NEWS.ru писал, что SpaceX приобрела две нефтяные платформы, с которых планируется запускать ракеты на Луну и Марс. Их переоборудование в космодромы уже началось. Платформы назвали в честь спутников Марса — Фобос и Деймос.