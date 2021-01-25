В 2022–2023 годах в космос могут полететь четыре российских туриста

https://static.news.ru/photo/ada018fa-5f16-11eb-9865-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Компания «Главкосмос», входящая в корпорацию «Роскосмос», заявила о планах в отношении космического туризма на ближайшие годы. Пресс-служба компании сообщает, что в 2022–2023 годах на земную орбиту могут попасть четыре российских туриста.

В период 2022–2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полёта, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что каждый конкретный случай прорабатывался с Роскосмосом. Речь шла о предоставлении мест не только в рамках коммерческих полётов, но и с точки зрения реализации запланированных космических миссией.

Иных подробностей по этому вопросу на данный момент не сообщается. Заявлено, однако, что, согласно ожиданиям, на каждом транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» для коммерческих полётов в космос будет по два места для космических туристов.

Как ранее писал NEWS.ru, американское космическое агентство NASA собирается сократить присутствие в РФ из-за снижения сотрудничества стран в области Международной космической станции (МКС). Всего в представительствах NASA в России работает порядка 90 человек. В частности, это сотрудники Центра космонавтов в Звёздном Городке, подмосковного Центра управления полётами (ЦУП), Института медико-биологических проблем РАН и центрального офиса, расположенного в Москве.