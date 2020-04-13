Учёные заявили о большом количестве воды на Марсе

https://static.news.ru/photo/85bb7ffe-7d68-11ea-b762-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запасов воды на Марсе хватит его будущим колонизаторам на достаточно длительное время. Об этом сообщил завлабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

На Марсе огромное количество льда. Если весь известный лёд на Марсе растопить, то вода растечётся по поверхности слоем в десятки метров. Её точно хватит колонизаторам на долгое время, — рассказал РИА Новости Литвак.

Он уточнил, что в полярных районах планеты находится грязный лёд, который составляет «десятки процентов воды по массовой доле», а в некоторых экваториальных районах обнаружено ещё порядка 15% от всей воды. По поводу экваториальной воды мнения учёных разделились: одни считают, что это химически связанная вода в составе минералов, другие — что это остатки реликтового льда.

Как писал NEWS.ru, поиски следов жизни на Марсе откладываются на два года. Роскосмос и Европейское космическое агентство приняли решение перенести дату запуска космического аппарата ExoMars-2020 на 2022 год. Совместная миссия ExoМars должна была стартовать 25 июля 2020 года. Однако в августе 2019 года из-за неудачных испытаний парашютной системы запуск перенесли на период с 26 июля по 13 августа 2020 года. ExoМars — первый в истории сотрудничества Роскосмоса и ЕС проект, посвящённый поискам следов живых организмов на Марсе. В рамках миссии планируется отправить модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход.