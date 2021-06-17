Турция предложила России построить космодром

https://static.news.ru/photo/d008afe0-cfe3-11eb-9555-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Турция предложила России принять участие в строительстве космодрома, который страна собирается возвести в одной из экваториальных стран. Работа может начаться через год, когда Анкара выберет место, приводит слова главы Национального космического агентства Сердара Хусейна Йылдырыма РИА Новости.

Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У неё очень много опыта в этом вопросе, как стартовые столы, так и сами космодромы, — заявил представитель отрасли.

Также глава агентства добавил, что Турция может сотрудничать с Россией и по ракетным двигателям. Космодром, который планирует строить Турция, будет использоваться для запуска ракет, разработанных международной корпорацией. По словам Йылдырыма, турецкая сторона уже сделала запрос российской и получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Работы по строительству космодрома могут начаться уже через год.

Как сообщалось ранее, китайский космический корабль «Шэньчжоу-12» состыковался на орбите с китайской орбитальной станцией «Тянгун». Об этом сообщает Китайская программа пилотируемых полётов.