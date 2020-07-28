Специалисты испытали платформу «Казачок» в рамках марсианской миссии

https://static.news.ru/photo/6bf47bf8-d104-11ea-a271-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина»/laspace.ru

Специалисты из России и Европы провели на Земле тестовую расстыковку посадочной платформы «Казачок» и марсохода в рамках подготовки миссии ExoMars.

Об этом сообщает научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос») на своём официальном сайте. В сообщении указывается, что работы по расстыковке, проведённые в французских Каннах, завершились успешно. После испытаний технику доставили на производственную площадку Thales Alenia Space Italia в Турине.

В НПО Лавочкина напомнили, что на фоне пандемии коронавируса потребовалось тесное сотрудничество европейской и российской стороны, чтобы специалисты из РФ смогли избежать длительного карантина.

Миссия ExoMars предполагала запуск к Марсу космического аппарата совместными силами России и Европейского космического агентства (ЕКА) летом 2020 года. Запуск перенесли на два года из-за необходимости дополнительных испытаний и сложной эпидемиологической обстановки в Европе. По новому плану посадочную платформу, несущую марсоход, отправят к Красной планете в августе-сентябре 2022 года. Этот промежуток выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуски космических аппаратов к Марсу в рамках двух «окон» по 10 дней каждое.

Нести посадочную платформу «Казачок» будет российская ракета «Протон-М», марсоход Rosalind Franklin создали учёные из ЕКА.

Как сообщал NEWS.ru, 23 июля Китай запустил свою первую миссию по изучению Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»).