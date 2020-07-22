Первую межпланетную станцию КНР запустили к Марсу

https://static.news.ru/photo/b8640e20-cca6-11ea-81e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

Китай запустил свою первую миссию по изучению Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») 23 июля. К Красной планете отправилась тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»).

Целью миссии является выведение на переходную орбиту Земли и Марса первого китайского зонда, который уже находится на космодроме. В Китае рассчитывают, что полёт к Марсу займёт у зонда около семи месяцев и уже в 2021 году он пришлёт на Землю первые данные с Красной планеты. Посадка зонда на поверхность Марса позволит учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля планеты.

Запуск ракеты весом примерно в пять тонн осуществили с «Тяньвэнь-1» приблизительно в 07:45 мск. Как отмечается, станция должна достигнуть Красной планеты 11 февраля 2021 года. После двухмесячной детальной съёмки посадочная платформа с лёгким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и сядет на поверхность в районе южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса, сообщает телеканал CCTV.

Ранее стало известно, что 20 июля свой первый аппарат Al Amal к Марсу отправили Объединённые Арабские Эмираты. Он улетел на японской ракете-носителе. Предполагается, что Марса аппарат достигнет к 50-летию АОЭ.

Как писал NEWS.ru, в настоящее время «Чанчжэн-5» является самой тяжёлой ракетой-носителем Китая, её тестировали всего три раза без полезной нагрузки. Ракета должна доставить на Марс марсоход для сбора научных данных. Миссия является одной из самых амбициозных для китайской космической программы и одной из самых сложных, так как учёным нужно было успеть подготовить её к определённому временному окну, которое открывается раз в 26 месяцев. В это время Марс и Земля находятся в идеальном положении от Солнца, что сводит к минимуму время в пути и расход топлива.