SpaceX запустила ракету с турецким спутником связи
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
08:38, 19 декабря 2021
Ракета-носитель Falcon 9Фото: SpaceX/via Global Look Press
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Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи пятого поколения Turksat 5A. Прямая трансляция запуска ведётся на сайте компании.
Запуск был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США (06:58 мск). Спутник массой около 4,5 тонны будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс. км. Как ожидается, он будет эксплуатироваться не менее 15 лет.
Это уже второй запуск SpaceX за сутки. Ранее в субботу с площадки на базе ВВС США Ванденберг в 04:42 по местному времени (15:42 мск) состоялся пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
Кроме того, 9 декабря с мыса Канаверал стартовала Falcon 9 с астрофизической лабораторией NASA на борту. Одна из функций обсерватории IXPE, находящейся на борту корабля — отслеживание источников рентгеновских лучей. 24 ноября Falcon 9 отправилась в космос с зондом-камикадзе DRAT, которому предстоит испытать технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.
Также ожидается, что 21 декабря компания осуществит запуск грузового корабля Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).