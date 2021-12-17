SpaceX запустила ракету с турецким спутником связи

Компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи пятого поколения Turksat 5A. Прямая трансляция запуска ведётся на сайте компании.

Запуск был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США (06:58 мск). Спутник массой около 4,5 тонны будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс. км. Как ожидается, он будет эксплуатироваться не менее 15 лет.

Watch Falcon 9 launch Turksat 5B to orbit https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/RVrEKMm7to — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2021

Это уже второй запуск SpaceX за сутки. Ранее в субботу с площадки на базе ВВС США Ванденберг в 04:42 по местному времени (15:42 мск) состоялся пуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.

Кроме того, 9 декабря с мыса Канаверал стартовала Falcon 9 с астрофизической лабораторией NASA на борту. Одна из функций обсерватории IXPE, находящейся на борту корабля — отслеживание источников рентгеновских лучей. 24 ноября Falcon 9 отправилась в космос с зондом-камикадзе DRAT, которому предстоит испытать технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.

Также ожидается, что 21 декабря компания осуществит запуск грузового корабля Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).