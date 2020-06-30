SpaceX отправила на орбиту ракету Falcon 9 со спутником GPS

https://static.news.ru/photo/a81a3b06-bb18-11ea-bd0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

Американская компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III—3. Запуск осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 июня в 16.11 по времени Восточного побережья США (23.11 мск).

Трансляция запуска велась на сайте компании. Ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту спутник GPS третьего поколения для нужд Космических сил США. Созданный компанией Lockheed Martin аппарат станет 31-м в группировке американских спутников GPS.

Ракета Falcon 9 должна была отправить спутник на орбиту ещё в апреле 2020 года, но запуск перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 июня ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. На её борту находились 58 микроспутников Starlink. Кроме них на орбиту вывели три аппарата американской компании Planet Labs, которые предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.