SpaceX отправила на орбиту ракету Falcon 9 со спутником GPS

Американская компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III—3. Запуск осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 июня в 16.11 по времени Восточного побережья США (23.11 мск).
Трансляция запуска
Ракета Falcon 9 должна была отправить спутник на орбиту ещё в апреле 2020 года, но запуск перенесли из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 июня ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. На её борту находились 58 микроспутников Starlink. Кроме них на орбиту вывели три аппарата американской компании Planet Labs, которые предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты.
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