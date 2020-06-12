SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink

https://static.news.ru/photo/db88440a-ad5e-11ea-8623-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/twitter.com

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 12:21 мск. На её борту находятся 58 микроспутников Starlink.

Кроме них на орбиту выведут три аппарата американской компании Planet Labs, которые предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты. Устройства оснащены портативным телескопом и камерой высокого разрешения.

Сеть Starlink будет состоять из большого количества малых аппаратов весом до 500 кг, которые развернут на околоземной орбите. Они будут предназначены для доступа в Интернет пользователей на всей планете. Широкополосной связью, соответствующей стандарту 5G, смогут пользоваться люди в труднодоступных и малонаселённых районах. На околоземную орбиту отправилась девятая по счёту группировка спутников, сообщает сайт SpaceX.

NEWS.ru писал, что SpaceX выведет на орбиту спутник GPS III в интересах американских военных.