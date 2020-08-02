СМИ: лодка под флагом Трампа мешала извлечению астронавтов Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/ef8b8216-d561-11ea-a47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bill Ingalls/NASA/Global Look Press

Частные лодки, одна из которых была под флагом президента США Дональда Трампа, мешали извлечению астронавтов космического корабля Crew Dragon Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена из капсулы.

Об этом пишет издание «Политика Сегодня», ссылаясь на газету The Washington Post. По их данным, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, завершив первый пилотируемый полёт на МКС, приводнился в Мексиканском заливе. Его сразу же окружили частные лодки, что создавало помехи в работе сотрудников компании SpaceX по извлечению астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена из капсулы. Ближе всех подобрался катер под флагом Дональда Трампа. Сотрудникам SpaceX пришлось отгонять зевак от космического корабля.

Crew Dragon был поднят на борт корабля Go Navigator, однако сразу вытащить экипаж не удалось, так как поверхность капсулы какое-то время оставалась токсичной. Оказавшись за пределами аппарата, Хёрли и Бенкен поприветствовали окружающих поднятыми вверх пальцами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полёт на МКС. Crew Dragon коснулся воды в расчётные 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени). Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.