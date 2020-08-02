СМИ: лодка под флагом Трампа мешала извлечению астронавтов Crew Dragon

Частные лодки, одна из которых была под флагом президента США Дональда Трампа, мешали извлечению астронавтов космического корабля Crew Dragon Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена из капсулы.
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Crew Dragon был поднят на борт корабля Go Navigator, однако сразу вытащить экипаж не удалось, так как поверхность капсулы какое-то время оставалась токсичной. Оказавшись за пределами аппарата, Хёрли и Бенкен поприветствовали окружающих поднятыми вверх пальцами.
Ранее NEWS.ru писал о том, что новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полёт на МКС. Crew Dragon коснулся воды в расчётные 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени). Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.
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