Следующий корабль Crew Dragon запустят с экипажем к МКС после 27 сентября

https://static.news.ru/photo/eecd685c-d580-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Следующий американский пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту запустят не ранее 27 сентября. Ранее сообщалось, что в нём на Международную космическую станцию (МКС) отправятся американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер и японец Соити Ногути.

В материалах, размещённых на сайте NASA, отмечается, что запуск Crew Dragon ожидается не ранее 27 сентября.

Как писал NEWS.ru, накануне Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, завершив первый пилотируемый полёт на МКС. На его борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Космический корабль коснулся воды в расчётные 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 по московскому времени). Это стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду.

Корабль стартовал к МКС 30 мая с мыса Канаверал. На его борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли.