Россия приостановила разработку лунной ракеты «Енисей»

https://static.news.ru/photo/a32cc310-6b81-11eb-b707-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа над ракетой сверхтяжёлого класса «Енисей», разрабатываемой для лунной программы, приостановлена, сообщил глава Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, возможна коррекция облика ракеты, однако этот вопрос пока не решён, поэтом работа поставлена на паузу.

Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал, до середины этого года, — цитирует Баранова «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 13 января совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал отложить работу над ракетами сверхтяжёлого класса, предназначенных для полётов к Луне. Это произошло после доклада главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Согласно решению, предлагается использовать для полётов к спутнику Земли ракеты семейства «Ангара», а не сверхтяжёлую ракету «Енисей». В документе отмечается, что совет рекомендует генконструкторам госкорпорации создать и утвердить в первом полугодии 2021 года отдельную «лунную» подпрограмму госпрограммы «Космическая деятельность России».