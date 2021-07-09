Эксперт назвал полёт Брэнсона условно космическим

Историк отечественной космонавтики Александр Железняков назвал условным полёт в космос британского миллиардера Ричарда Брэнсона, поскольку он не соответствует международному стандарту. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист пояснил, что космическим такой полёт можно считать только с точки зрения управления гражданской авиации США и ВВС США. Там считают, что космическое пространство начинается в 80 километрах над Землёй.

Однако согласно определению Международной федерации аэронавтики, космос начинается с высоты 100 километров. Историк отметил, что по этой же причине нельзя считать космическими в полном смысле полёты ракет Blue Origin Джеффа Бэзоса.

Я бы их назвал условно космическими <...>. Это скорее прикосновение к космосу, чем космический полёт, — цитирует его агентство.

Брэнсон отправился в полёт 11 июля на борту корабля компании Virgin Galactic. Он стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. Помимо бизнесмена, в полёте принимали участие ряд сотрудников компании и лётчики-испытатели. В компании заявили, что корабль поднялся к границам космоса, где все присутствующие на борту на несколько минут ощутили невесомость, после чего благополучно вернулся на Землю.