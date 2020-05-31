Российских космонавтов могут запускать на МКС с помощью Crew Dragon

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В Роскосмосе обсуждают возможность запуска российских космонавтов к международной космической станции (МКС) на американских кораблях Crew Dragon. Как сообщил исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв, для этого корабли SpaceX должны пройти сертификацию.

Идея отправки наших космонавтов на кораблях SpaceX обсуждается на рабочем уровне, но я пока не готов рассказывать детали этих обсуждений, — сообщил изданию «Подъём» Крикалёв.

По словам космонавта, шесть раз летавшего на МКС, для сертификации Crew Dragon необходимо «набрать» определённое количество полётов. Такие же требования предъявляли американцы, когда начинали летать на российских «Союзах».

Это нормальные рабочие отношения, — подчеркнул Крикалёв.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп посетил Флориду для наблюдения за запуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX. Он отметил важность лидерства в космической сфере и пообещал американцам, что США ни в одной из сфер не будут на втором месте. Дональд Трамп, комментируя успешный полёт Crew Dragon, отметил, что США вернули себе космическое превосходство и «престиж мирового лидера».