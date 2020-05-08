Российские космонавты уехали в США тренироваться перед экспедицией на МКС

https://static.news.ru/photo/cb4f169e-91fd-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рыжиков (справа) Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Олег Новицкий Сергей Кудь-Сверчков и Пётр Дубров вылетели в США для прохождения тренировок перед намеченным на осень полётом на МКС.

Подготовку к экспедиции они будут походить в космическом центре имени Линдона Джонсона в течение двух месяцев — с 11 мая по 10 июля. После этого они вернуться на родину и продолжат тренироваться в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье.

В связи с пандемией коронавируса Россия и США условились об особых мероприятиях, направленных на обеспечение здоровья космонавтов. В частности, перелёт для них организован специальных чартерным рейсом с использованием аэропортов, которые не принимают пассажирские самолёты на регулярной основе. Кроме того, россияне будут периодически проходить тестирование, сообщае т «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москву прибыла последняя группа российских специалистов, которые проводили технологические работы в Гвианском космическом центре на космодроме Куру. Они были вынуждены вернуться из-за приостановки всех пусковых компаний в связи с пандемией.