Космос

Российские космонавты уехали в США тренироваться перед экспедицией на МКС

16:55, 09 мая 2020
Сергей Рыжиков (справа) Сергей Рыжиков (справа) Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Олег Новицкий Сергей Кудь-Сверчков и Пётр Дубров вылетели в США для прохождения тренировок перед намеченным на осень полётом на МКС.

Подготовку к экспедиции они будут походить в космическом центре имени Линдона Джонсона в течение двух месяцев — с 11 мая по 10 июля. После этого они вернуться на родину и продолжат тренироваться в Центре подготовки космонавтов в Подмосковье.

В связи с пандемией коронавируса Россия и США условились об особых мероприятиях, направленных на обеспечение здоровья космонавтов. В частности, перелёт для них организован специальных чартерным рейсом с использованием аэропортов, которые не принимают пассажирские самолёты на регулярной основе. Кроме того, россияне будут периодически проходить тестирование, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москву прибыла последняя группа российских специалистов, которые проводили технологические работы в Гвианском космическом центре на космодроме Куру. Они были вынуждены вернуться из-за приостановки всех пусковых компаний в связи с пандемией.

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