Роскосмос предложил создать на Марсе АЭС

Атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством предложили создать на будущей российской базе на Марсе специалисты КБ «Арсенал», входящего в Роскосмос. В качестве реактора предлагается использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира. Такие данные следуют из материалов, которыми располагает РИА Новости.
Предполагается, что на орбиту Марса АЭС
Кроме того, сам «Зевс» поможет организовать высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса, так он будет снабжён средствами ретрансляции сигналов.
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведётся в России с 2010 года. Макет буксира впервые был представлен на форуме «Армия-2020».
Ранее сообщалось о том, что свой девятый полёт над поверхностью Марса успешно завершил вертолёт Ingenuity. Он пролетел 625 метров, развив при этом максимальную скорость с начала экспериментов, начавшихся в апреле.