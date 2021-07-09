Роскосмос предложил создать на Марсе АЭС

Атомную электростанцию для снабжения инфраструктуры электричеством предложили создать на будущей российской базе на Марсе специалисты КБ «Арсенал», входящего в Роскосмос. В качестве реактора предлагается использовать технологии, разработанные для ядерного космического буксира. Такие данные следуют из материалов, которыми располагает РИА Новости.

Предполагается, что на орбиту Марса АЭС доставят в составе ядерного буксира «Зевс», а затем сбросят на поверхность планеты на парашюте.

Кроме того, сам «Зевс» поможет организовать высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса, так он будет снабжён средствами ретрансляции сигналов.

Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведётся в России с 2010 года. Макет буксира впервые был представлен на форуме «Армия-2020».

Ранее сообщалось о том, что свой девятый полёт над поверхностью Марса успешно завершил вертолёт Ingenuity. Он пролетел 625 метров, развив при этом максимальную скорость с начала экспериментов, начавшихся в апреле.