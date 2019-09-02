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Вторая по силе за этот год магнитная буря фиксируется в настоящее время по всей Земле. Как сообщили учёные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, она началась на день раньше, а амплитуда колебаний оказалась значительно выше, чем ожидалось.

Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете, — говорится на сайте лаборатории. Специалисты ожидали усиления колебаний магнитного поля 1 сентября,...