Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли провели съёмку урагана «Дориан», который обрушился на северную часть Багамских островов. Эти снимки спасатели используют для оценки масштабов бедствия и восстановления коммуникаций.
«Метеор-М» № 2 и № 2-2 провели съёмку урагана «Дориан», который в настоящий момент обрушился на северную часть Багамских островов. Ему присвоена пятая категория, — сообщили в Роскосмосе.
Максимальные порывы ветра сейчас там достигают 300 км/ч.
Как писал News.ru, северная часть Багамских островов разрушена ураганом «Дориан». В эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако. Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома. По данным волонтёрского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесён катастрофический ущерб.