Роскосмос нашёл недостатки корабля Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/372d8eac-b86b-11ea-80b2-fa163e074e61_660.jpg Корабль Crew Dragon Фото: Official SpaceX Photos/flickr.com

Специалисты Роскосмоса обнаружили недостатки у космического корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX Илона Маска. У корабля, успешно стартовавшего к МКС 30 мая, по словам российских экспертов, двигатели системы аварийного спасения размещены прямо за стеной кабины, что небезопасно, размер кабины не соразмерен числу астронавтов и к тому же там отсутствует нормальный туалет.

Вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины, — говорится в статье корпоративного журнала «Русский космос».

По мнению специалистов, взрыв корабля при испытаниях этой системы в 2019 году подчёркивает обоснованность этих сомнений. Также эксперты подчеркнули, что Crew Dragon «всю дорогу фыркал и пыхтел», издавая непривычные звуки, удивлявшие экипаж.

Российские специалисты признали, что кабина Crew Dragon заметно просторнее спускаемого аппарата корабля «Союз», так как рассчитана на семь астронавтов, однако НАСА всё равно урезало экипаж до четырёх человек, так как больше сейчас и не требуется. В статье также указывается, что со слов астронавтов известно, что туалетная зона на Crew Dragon отделялась от остальной кабины лишь символической ширмой, в то время как на «Союзе» туалет размещён в отдельном бытовом отсеке.

Как писал NEWS.ru, корабль Crew Dragon впервые слетал на МКС в беспилотном режиме в марте 2019 года. Пилотируемый пуск состоялся 30 мая 2020 года — на МКС были доставлены астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Вернётся на Землю Crew Dragon в начале августа. График возвращения зависит от загруженности астронавтов на МКС, в том числе от планового графика выходов в открытый космос для проведения технического обслуживания орбитальной станции. НАСА намерено сертифицировать Crew Dragon для штатных миссий, первая из которых намечена на сентябрь.

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.