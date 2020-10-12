Рогозин: Роскосмос не будет участвовать в проекте окололунной станции

https://static.news.ru/photo/e0f0f318-0c97-11eb-9552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Мы, скорее всего, воздержимся от крупномасштабного участия в нём (проекте окололунной станции. — NEWS.ru), — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что этот проект в своём нынешнем состоянии в основном необходим для решения задач американской стороны. Однако глава Роскосмоса подчеркнул заинтересованность в том, чтобы американские коллеги создали шлюзовой отсек для стыковки пилотируемого корабля «Орёл». Россия планирует использовать этот корабль для лунных миссий.

Как писал NEWS.ru, Рогозин согласовал с президентом Владимиром Путиным единую космическую программу страны до 2030 года. Программа будет построена совсем на иных организационных принципах, где всё расписано в деталях на годы вперёд. Её планируется представить до конца 2020 года.

Стоимость космической программы пока не утверждена, однако в госкорпорации есть чёткое понимание, во сколько она должна обойтись бюджету, отметил Рогозин.