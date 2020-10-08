Рогозин согласовал с Путиным космическую программу России до 2030 года

https://static.news.ru/photo/cfdf2eba-0930-11eb-8c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласовал с президентом Владимиром Путиным единую космическую программу страны до 2030 года.

Как сообщил Рогозин ТАСС, программа будет построена совсем на иных организационных принципах, где всё расписано в деталях на годы вперед. Программу планируется представить до конца 2020 года.

Стоимость космической программы пока не утверждена, однако в госкорпорации есть чёткое понимание, во сколько она должна обойтись бюджету, отметил Рогозин.

Мы готовы отвечать за каждый рубль, но сумму сейчас вам не назову, это предмет сложных дискуссий между возможным и необходимым, — сказал он.

Глава Роскосмоса также пояснил, что программа рассчитана на десять лет, после 2030 года она будет обновляться каждые пять лет, уже в 2026 году начнёт работать программа до 2035 года. Такое планирование создаст удобства для всех участников процесса — от науки и производства до контрактно-договорных служб, готовящих расчётно-калькуляционные документы.

Ранее Рогозин заявил о возможности возбуждения новых уголовных дел по итогам внутреннего аудита. По его словам, все должны понимать, что у него «нулевая терпимость к воровству и коррупции», сообщал NEWS.ru.