Рогозин рассказал об «очистке атмосферы» модуля «Наука» на МКС

Интегрирование многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС) завершено, рассказал в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава ведомства также заявил об «очистке атмосферы» нового блока МКС.

Выполнена очистка атмосферы в МЛМ, взяты финальные пробы воздуха (норма), час назад наш экипаж вошёл в модуль «Наука». Поздравляю! МЛМ интегрирован в состав российского сегмента МКС, — отметил Рогозин.

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По словам главы корпорации, модуль стоит 18 млн рублей. Эту цифру он назвал, отвечая на вопрос журналистов, почему «Науку», которая много лет пролежала на Земле, отправили в космос, а не сдали в музей.

МЛМ «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полёта пристыковался 29 июля к МКС. После этого космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полётами (ЦУП) о незапланированном включении двигателей «Науки». Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к Международной космической станции. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», отправленный к МКС в 2010-м.

Запуск «Науки» изначально был запланирован на 2017 год. Его пришлось перенести на 2018-й, что объяснили засором в топливной системе. Модуль отправили производителю на доработку, а позднее Рогозин рассказал, что проблема была не в засоре, а в браке системы.