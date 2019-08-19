https://static.news.ru/photo/e01815e2-c32e-11e9-986a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ракета-носитель сверхтяжелого класса, произведённая в РФ, будет дешевле американской примерно в четыре раза.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе общения с участниками форума «Машук». По его словам, такая разница в стоимости принципиально важна для России, так как Роскосмос надеется создать технологию, которая позволит «эксплуатировать дальний космос» за меньшие деньги, чем США.

Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос запатентовал способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.