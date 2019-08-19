Ракета-носитель сверхтяжелого класса, произведённая в РФ, будет дешевле американской примерно в четыре раза.
Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе общения с участниками форума «Машук». По его словам, такая разница в стоимости принципиально важна для России, так как Роскосмос надеется создать технологию, которая позволит «эксплуатировать дальний космос» за меньшие деньги, чем США.
Мы не хотим ограничиваться каким-то разовым полетом, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что Роскосмос запатентовал способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами.