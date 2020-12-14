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Космос

Рогозин: Пекин предложил Москве осваивать Луну вместе с Европой

17:11, 14 декабря 2020

РФ получила предложение от КНР работать над лунной программой вместе с Европейским космическим агентством, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сообщение из Пекина Москве пришло в июне 2020 года. По его словам, азиатская держава, Кремль и Европа способны сотрудничать по данному вопросу.

Китайцы сильно выросли за последние годы. Мы с уважением относимся к их результатам. И в принципе для нас они достойный партнёр, — отметил руководитель ведомства во время видеоконференции в Совфеде.

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