Рогозин: Пекин предложил Москве осваивать Луну вместе с Европой

В Роскосмосе допускают вероятность того, что США в рамках программы NASA «Артемида» совместно с партнёрами будут реализовывать на Луне военные программы. Об этом заявил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

По его оценке, «Соглашения Артемиды» по освоению спутника Земли «прямо или косвенно нарушают общепризнанные нормы международного космического права». В них, подчеркнул замглавы Роскосмоса, не прописан прямой запрет на осуществление военной...