Ракетоплан от Virgin Galactic совершил первый за два года успешный полёт

https://static.news.ru/photo/d4393798-bc64-11eb-802c-96000091f725_660.jpg Фото: virgingalactic/twitter.com

Пилотируемый космический ракетоплан VSS Unity, принадлежащий Virgin Galactic, совершил первый за два года успешный суборбитальный полёт. Компания сообщила об этом в Twitter.

Ракетоплан запустили с борта самолёта WhiteKnightTwo. Двигатели VSS Unity проработали одну минуту, аппарат поднялся на высоту чуть более 89 километров, а затем совершил успешную посадку. Весь полёт занял 17 минут, он прошёл штатно. Для VSS Unity это стало третьим успешным запуском, предыдущие производились в пустыне Мохаве (США).

Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21 .



See more from the spaceflight: https://t.co/jXAuNRAbpw #VirginGalactic pic.twitter.com/F1pdPmvDx2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 23, 2021

По стандарту американских ВВС граница космоса проходит на высоте 81 километр. В Международной авиационной федерации при этом высота, на которую поднялся ракетоплан, космическим пространством не считается, по правилам этого органа космос начинается выше 100 километров над поверхностью Земли. Virgin Galactic в будущем собирается использовать VSS Unity для организации туристических суборбитальных полётов.

В январе американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon. Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.