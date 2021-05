Ракетоплан от Virgin Galactic совершил первый за два года успешный полёт

Ракетоплан запустили с борта самолёта WhiteKnightTwo. Двигатели VSS Unity проработали одну минуту, аппарат поднялся на высоту чуть более 89 километров, а затем совершил успешную посадку. Весь полёт занял 17 минут, он прошёл штатно. Для VSS Unity это стало третьим успешным запуском, предыдущие производились в пустыне Мохаве (США).

