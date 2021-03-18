Ракета «Союз-2.1а» прошла генеральные испытания перед стартом с Байконура

https://static.news.ru/photo/adfae07c-8807-11eb-89e4-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Ракета-носитель «Союз-2.1а» прошла генеральные испытания перед пуском c Байконура, который запланирован на 20 апреля. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Работы по второму пусковому дню на Байконуре завершены. Генеральные испытания проведены. Замечаний нет. По космическим аппаратам — норма, — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что 19 апреля на космодроме ожидается предпусковой день, работы будут идти по плану. Ракета-носитель выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, в том числе корейский комический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d и первый спутник НИУ ВШЭ ДЗЗ.

Как сообщал NEWS.ru, Роскосмос опубликовал фотографии нового дизайна ракет «Союз», цветовую гамму которых изменили. Ракеты выкрашены в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевой окантовкой. В Роскосмосе отметили, что источником вдохновения стал прототип ракеты-носителя «Восток», находящийся в Москве на ВДНХ.