Ракета Falcon 9 с «грузовиком» Dragon стартовала к МКС из Флориды

https://static.news.ru/photo/4f7bf342-37e4-11eb-9302-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала 6 декабря 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Она должна вывести на орбиту беспилотный корабль Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС).

Старт аппарата, принадлежащего компании SpaceX, состоялся в 11:17 по времени Восточного побережья США (19:17 мск). Пуск накануне отложили из-за погодных условий. Прямую трансляцию вёл официальный Youtube-канал NASA.

На борту Dragon будут продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, обитатели МКС должны получить материалы для научных исследований, им также доставят шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock. Его выведет в космос ракета носитель Falcon 9, её первая ступень после должна вернуться на Землю благодаря двигателям. Посадка ступени должна состояться на плавучую платформу. Также возможен вариант приземления на площадки на базах ВВС США на мысе Канаверал и Ванденберг.

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