Путин поздравил работников Байконура с 65-летием космодрома

https://static.news.ru/photo/a445cab2-060f-11eb-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos

Президент России Владимир Путин обратился к действующим сотрудникам и ветеранам космодрома Байконур с поздравлением с 65-летней годовщиной со дня основания комплекса.

Глава государства отметил, что Байконур строили и развивали в сложных условиях, а позже он стал гордостью космонавтики.

Создание легендарного Байконура открыло новую, космическую эру в истории человечества, стало важной вехой в реализации космической программы. Мы всегда будем помнить конструкторов и ученых, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны, — говорится в поздравлении президента.

Байконур основан 2 июня 1955 года, летом того же года вблизи железнодорожной станции Тюратам началось строительство жилого посёлка (впоследствии город Ленинск, ныне — Байконур), после распада СССР космодром стал собственностью Казахстана. В 1994 году был передан РФ в аренду сроком на 20 лет, впоследствии срок аренды продлили до 2050 года с ежегодной оплатой $115 млн. Байконур имеет 12 пусковых установок из которых функционируют шесть, а также 11 монтажно-испытательных корпусов для сборки, испытаний и предстартовой подготовки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов. С космодрома произведено почти пять тысяч стартов различных ракет.

Как писал NEWS.ru ранее, российская программа исследования Венеры, которая включает в себя три миссии, начиная с 2029 года, может быть дополнена срочной отправкой в 2027 году станции для изучения возможных признаков жизни в атмосфере, сообщил представитель НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).