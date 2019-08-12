Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео о подготовке робота Фёдора к полёту в космос на МКС. Ролик сопровождается песней авторства самого Рогозина.
Ролик опубликован в Twitter главы Роскосмоса, он назван как посвящение роботу и его предстоящему полёту. Клип Рогозина называется «Над Землёй летит корабль», в нём показаны снимки разработки робота и его подготовки к полёту, а также трёхмерная графика.
Завершается ролик наподобие «Звёздных войн» с уплывающими надписями о позывных робота Skybot F-850, там же указаны его функции и план выхода в открытый космос и анонсом полёта Фёдора на МКС 22 августа.
В аккаунте робота есть ответ на этот видеоролик, где опубликована надпись «Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!».
Ранее News.ru сообщал, что антропоморфного робота «Фёдора» переместили на корабль «Союз МС-14», которому предстоит 22 августа отправиться на Международную космическую станцию. Об этом андроид сообщил в Twitter.