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Космос

Обнаруженная недавно звезда неожиданно засветила в 50 раз ярче

08:59, 23 мая 2021
Фото: wikipedia.org

Обнаруженная в марте японским астрономом новая звезда в созвездии Кассиопея стала ярче в 50 раз. Теперь её можно разглядеть даже без телескопа, сообщает телеканал NHK.

По данным издания, звезду N Cas 2021 впервые увидел японец Юдзи Накамуразвезда. Национальная астрономическая обсерватория Японии предположила, что за прошедшие два месяца с начала её открытия на поверхности небесного светила произошёл взрыв.

Сейчас звезда стала одним из самых ярких объектов в Северном полушарии неба. Отмечается, что обычно звёзды редко становятся настолько резко яркими в течение всего нескольких месяцев. Большая часть из них темнеет в течение нескольких дней.

Ранее группа астрономов разработала реалистичную симуляцию процесса формирования звезды. Учёные показали этот процесс на видео, созданном с помощью программы STARFORGE (Star Formation in Gauseous Environments, образование звёзд в газовых средах).

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