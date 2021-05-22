Обнаруженная недавно звезда неожиданно засветила в 50 раз ярче

https://static.news.ru/photo/b55c097c-bb8d-11eb-99e3-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Обнаруженная в марте японским астрономом новая звезда в созвездии Кассиопея стала ярче в 50 раз. Теперь её можно разглядеть даже без телескопа, сообщает телеканал NHK.

По данным издания, звезду N Cas 2021 впервые увидел японец Юдзи Накамуразвезда. Национальная астрономическая обсерватория Японии предположила , что за прошедшие два месяца с начала её открытия на поверхности небесного светила произошёл взрыв.

Сейчас звезда стала одним из самых ярких объектов в Северном полушарии неба. Отмечается, что обычно звёзды редко становятся настолько резко яркими в течение всего нескольких месяцев. Большая часть из них темнеет в течение нескольких дней.

Ранее группа астрономов разработала реалистичную симуляцию процесса формирования звезды. Учёные показали этот процесс на видео, созданном с помощью программы STARFORGE (Star Formation in Gauseous Environments, образование звёзд в газовых средах).