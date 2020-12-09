Названы даты четырёх солнечных и лунных затмений в 2021 году

https://static.news.ru/photo/d057cbd6-3aae-11eb-8b03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, в России можно будет наблюдать некоторые из них, сообщили в обсерватории Иркутского государственного университета.

Директор обсерватории Сергей Язев назвал даты каждого. Первое в году затмение, полное лунное, произойдёт 26 мая, передаёт ТАСС.

10 июня будет наблюдаться кольцеобразное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Якутии. 19 ноября ожидается частное лунное затмение, которое, если позволит погода, можно будет наблюдать из Иркутска, и 4 декабря — полное солнечное в районе Антарктиды.

Как писал NEWS.ru, в ближайшие дни Землю накроет облако плазмы, выброшенное из атмосферы Солнца. Об этом говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Среди последствий накрывания планеты солнечным веществом — рост радиационной нагрузки на космические средства и колебания магнитного поля у поверхности Земли.