Облако плазмы накроет Землю после вспышки на Солнце

https://static.news.ru/photo/ddbba698-395b-11eb-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

В ближайшие дни Землю накроет облако плазмы, выброшенное из атмосферы Солнца. Об этом говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря во время произошедшей здесь вспышки и в настоящее время распространяющиеся по направлению к Земле, — рассказали учёные.

Первые облака солнечной плазмы достигнут околоземного пространства в три-четыре утра 9 декабря, а основное ядро выброса — ближе к полуночи. Планета погрузится в плазму на срок немногим более суток.

Среди последствий накрывания планеты солнечным веществом — рост радиационной нагрузки на космические средства и колебания магнитного поля у поверхности Земли. К позитивным моментам этого явления учёные относят снижение области северных сияний до 60–70 градусов — их можно будет наблюдать на обширных пространствах (например, широта Санкт-Петербурга — 59 градусов, а Мурманска — 68).

Как писал NEWS.ru, в конце ноября учёные зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце. При этом точную силу взрыва астрономы назвать затруднились, так как событие отмечено на отвёрнутом от Земли полушарии звезды.