Материал для защиты космонавтов от радиации испытают на МКС осенью

https://static.news.ru/photo/d85cb50a-6dec-11eb-9e1c-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российский космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что осенью на Международной космической станции (МКС) планируется начать испытания новой ткани из композитных материалов, защищающей от радиации.

Когда я полечу в октябре, то во время моего полёта я мог бы начать этот эксперимент. Он, конечно, будет длительный, потому что [материал] надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько эта ткань защищает от радиации, — рассказал Шкаплеров в видео на канале Роскосмоса в YouTube.

Материал, представляющий собой многослойный полимер — углеродный композит, разработали специалисты Белгородского государственного технологического университета имени Шухова в сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов.

По словам Шкаплерова, при испытаниях образцы материала точно разместят внутри МКС, но возможно новинку протестируют и в открытом космосе.

Как передавал NEWS.ru, 20 февраля на МКС будет отправлен суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами Hewlett Packard Enterprise и инженерами NASA. Вычислительную машину доставит в космос космический корабль NG-15. Об этом рассказал главный разработчик суперкомпьютера Марк Фернандез.

Первый космический суперкомпьютер был отправлен на станцию в 2017 году. SBC-1 собрали из обычных электронных компонентов и упаковали в корпус, совместимый с МКС. Устройство смогло пережить перегрузки и проработало без сбоев и ошибок больше года. У нового аппарата — SBC-2 — вычислительная мощность будет вдвое больше. При этом он сможет работать в условиях, аналогичных условиям полёта на Марс.