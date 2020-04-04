Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

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Сотрудник Московского планетария астроном Людмила Кошман сообщила, что в конце мая комета C/2019Y4 Atlas приблизится к Солнцу. Её можно будет наблюдать невооружённым глазом с Земли.

Также известно, что в ядре кометы находится высокотоксичный и огнеопасный газ циан. Из-за этого комета будет зелёного цвета. Приближаясь к Солнцу, она начнёт испаряться, отметила астроном. За последние семь лет...