Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Запуск будет осуществлён при помощи твердотопливной ракеты-носителя «Куайчжоу-1A», — сообщает газета «Жэньминь жибао».
Этот запуск должен стать началом новой спутниковой программы «Синъюнь».
Как писал NEWS.ru, Европейское космическое агентство (ЕКА) возобновило работу семи научных спутников на орбите Марса. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент в работу включены семь спутников. В частности, четыре аппарата для изучения магнитосферы Земли и марсианские орбитальные станции.