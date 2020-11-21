Китай в ближайшие дни запустит на Луну возвращаемый зонд «Чанъэ-5»

https://static.news.ru/photo/cfd5613c-2cb2-11eb-9c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Cheng/XinHua/Global Look press

Китай намерен в ближайшее время запустить на Луну возвращаемый зонд «Чанъэ-5», который доставит на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха этот запуск станет первой попыткой в мире получить образцы с естественного спутника Земли с 1970-х годов.

Миссия проверит способность Китая удалённо получать образцы из космоса перед более сложными миссиями. Собранный грунт может помочь учёным больше узнать о происхождении и формировании Луны, сообщает Reuters.

«Чанъэ-5» будет самым тяжёлым из китайских лунных зондов, его вес составляет 8,2 тонны. Зонд будет выведен в космос при помощи тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

Как заявил ранее заместитель главного конструктора лунной программы «Чанъэ» Юй Дэнъюнь, запуск аппарата станет прорывом в истории развития китайской космической программы. Он также отметил, что страна активно развивает национальную космическую программу. Эксперты разрабатывают технологии для освоения Луны, а также ведут работы над проектом по созданию необитаемой лунной станции. На неё будут приземляться пилотируемые корабли для выполнения различных миссий, писал NEWS.ru.

Ранее с Луны в рамках программы «Аполлон» США высадили 12 астронавтов за шесть полётов с 1969 по 1972 год, вернув 382 кг камней и почвы. Советский Союз выполнил три успешных роботизированных миссии. Во время последней в 1976 году было доставлено на Землю 170,1 грамма образцов из «Моря кризисов».