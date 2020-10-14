Как выглядят современные космические путешествия: фото полёта «Союза МС-17»

Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского края Он вошёл в историю как первый человек, совершивший длительный космический полёт.

Герман Титов находился в отряде космонавтов с 1960 по 1970 год. В апреле 1961-го он был дублёром Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире полёту в космос. С 6...