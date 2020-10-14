Как выглядят современные космические путешествия: фото полёта «Союза МС-17»

Ракета с космическим кораблём «Союз МС-17» сегодня стартовала с космодрома Байконур. После непродолжительного полёта корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией также прошла успешно.
«Союз МС-17» доставил на борт МКС экипаж из трёх человек: двоих россиян — Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американку — Кэтлин Рубинс.
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
Космический центр «Южный»/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
Космический центр «Южный»/Роскосмос/roscosmos.ru
РКК «Энергия»/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
РКК «Энергия»/Роскосмос/roscosmos.ru
РКК «Энергия»/Роскосмос/roscosmos.ru
ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru
Вид пуска с МКС
Ivan Vagner/twitter.com
Ivan Vagner/twitter.com
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