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Как выглядят современные космические путешествия: фото полёта «Союза МС-17»

17:59, 14 октября 2020
Фото: Космический центр «Южный»/Роскосмос/roscosmos.ru

Ракета с космическим кораблём «Союз МС-17» сегодня стартовала с космодрома Байконур. После непродолжительного полёта корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту. Стыковка с Международной космической станцией также прошла успешно.

«Союз МС-17» доставил на борт МКС экипаж из трёх человек: двоих россиян — Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американку — Кэтлин Рубинс.

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

Космический центр «Южный»/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

Космический центр «Южный»/Роскосмос/roscosmos.ru

РКК «Энергия»/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

РКК «Энергия»/Роскосмос/roscosmos.ru

РКК «Энергия»/Роскосмос/roscosmos.ru

ЦПК/Роскосмос/roscosmos.ru

Вид пуска с МКС

Ivan Vagner/twitter.com

Ivan Vagner/twitter.com

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