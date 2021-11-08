К Земле летит астероид размером с три футбольных поля

В середине ноября рядом с Землёй пролетит потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре. Об этом сообщается на сайте одного из подразделений NASA.
По данным учёных, на минимальное расстояние к планете небесное тело
Данный астероид входит в группу так называемых аполлонов, потенциально опасных астероидов, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли. Следующее сближение 2004 UE ожидается в 2051 году.
Ранее сообщалось, что массивные астероиды приблизились к Земле в сентябре. Диаметр одного из них равен размеру знаменитого моста «Золотые Ворота» в Сан-Франциско.