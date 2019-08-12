https://static.news.ru/photo/d69b6a46-bd9d-11e9-9475-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Индия заказала у России космическое оборудование для отправки на орбиту своей национальной миссии, сообщил гендиректор-главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

По его словам, индийские специалисты работают над собственными скафандрами и системами жизнеобеспечения для пилотируемого корабля, однако они запланировали запуск на 2022 год, и поэтому у них осталось мало времени.

В этой связи нам поступил запрос от структур «Роскосмоса» осуществить поставку в Индию соответствующего оборудования, — рассказал он.

При этом Поздняков не стал уточнять, что именно заказали индийские власти, передаёт РИА Новости .

Предприятия «Звезда» создаёт скафандры, средства жизнеобеспечения космонавтов, носимый аварийный запас и амортизационное оборудование.

Как писал News.ru, ранее сопредседатель Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Индия будет покупать у России ракетные двигатели для своей национальной космической программы.