Госкомиссия одобрила вывоз «Протона-М» на стартовый комплекс Байконура

https://static.news.ru/photo/89aee520-ce98-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Ракету-носитель «Протон-М», которая должна вывести на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», вывезут на стартовый комплекс космодрома Байконур в воскресенье, 26 июля. Госкомиссия не нашла препятствий к этому этапу подготовки пуска.

Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки номер 200. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнётся в воскресенье, 26 июля в 04:30 мск, — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Сам пуск должен состоятся 30 июля в 00:27 по московскому времени. Спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет, а также передачи данных на территории РФ и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

Как писал NEWS.ru, запуск «Протонв-М» должен был состояться в марте 2020 года. Однако его отложили из-за необходимости заменить бракованные детали. Брак при их изготовлении был допущен на Усть-Катавском заводе Челябинской области в 2015–2016 годах. После исправления недочётов в ночь на 5 июня ракету отправили на космодром.