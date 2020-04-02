ЕКА восстановило мисию на Марсе после паузы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/690590e2-74ea-11ea-bf16-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Европейское космическое агентство (ЕКА) возобновило работу семи научных спутников на орбите Марса. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

После короткого выключения научных инструментов и периода (нахождения) в «защищённом режиме» планетарные миссии ЕКА возвращаются обратно к тому, что они делают лучше всего — сбору научных данных в Солнечной системе, — заявили сотрудники организации.

На данный момент в работу включены семь спутников. В частности, четыре аппарата для изучения магнитосферы Земли и марсианские орбитальные станции.

NEWS.ru ранее писал, что Россия и Европа перенесли дату совместной миссии на Марс