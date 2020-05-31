Crew Dragon запустил свои двигатели и готовится к стыковке с МКС

https://static.news.ru/photo/55fafa06-a33d-11ea-8f23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту готовится осуществить стыковку с МКС. Как сообщает NASA, экипаж уже запустил двигатели и движется по направлению к станции. Стыковка намечена на 17:29 мск.

Первый запуск корабля Crew Dragon должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт перенесли на 30 мая 2020 года. В назначенную дату корабль смог беспрепятственно стартовать к МКС.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков сдержанно отреагировал на успешный запуск нового пилотируемого космического корабля компании Илона Маска SpaceX. Политик отметил, что американского предпринимателя можно поздравить с удачным запуском космического корабля, но напомнил, что полёт к Международной космической станции и полёт на Марс — события совершенно разного уровня.