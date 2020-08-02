Crew Dragon отстыковался от МКС и летит к Земле

https://static.news.ru/photo/ee41ce02-d452-11ea-b75b-fa163e074e61_660.jpg Роберт Бенкен и Даглас Хёрли Фото: NASA/Global Look Press

Американский космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. На его борту находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Они должны вернуться на Землю в капсуле, созданной компанией Илона Маска SpaceX. Автоматическая отстыковка началась 2 августа в 2.30 мск, сообщает ТАСС.

Путь на Землю должен занять у корабля 19 часов. Возвращение астронавтов домой 2 августа в США считают столь же историческим событием, как и их отправление к МКС 30 мая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что капсула Crew Dragon приземлится на воду у побережья Панама-Сити в штате Флорида. Однако место её посадки могут изменить из-за урагана «Исайя».