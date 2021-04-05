Байдена предупредили об агрессии РФ и Китая в космосе

https://static.news.ru/photo/cc0b2256-95d7-11eb-8b37-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США могут попасть в ловушку, если будут подписывать различные договоры по космосу с Россией и Китаем. Как пишет американское издание Foreign Policy, президент страны Джо Байден должен учитывать это и делать всё, чтобы избежать этой «космической ловушки».

По мнению авторов издания, Москва и Пекин работают над размещением на орбите оружия для борьбы со спутниками. При этом они пытаются добиться от США соглашений о запрете такого вооружения. В частности, речь идёт о Договоре о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, который РФ и КНР представили в ООН. Аналитики полагают, что этот документ поможет защитить уже существующие на орбите российские и китайские вооружения, но при этом свяжет Штатам руки.

Космическая сфера является конкурентной, загруженной и оспариваемой. Наши конкуренты, прежде всего Китай и Россия, милитаризовали эту область, — заявил глава Космического командования США Джеймс Дикинсон.

Отмечается, что Америка должна активизироваться в работе с союзниками над повышением устойчивости военного и разведывательного потенциала космического базирования. Кроме того, Вашингтон должен принимать меры для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность диктовать правила в космосе.

Как ранее писал NEWS.ru, соглашение между Россией и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях правительство РФ продлило до 31 декабря 2030 года. Оно уже проработано с американской стороной, процедура продления полностью завершится после обмена дипломатическими нотами.