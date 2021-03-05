Астронавт выйдет в открытый космос в российском скафандре

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна сказать спасибо американцам за демпинг на рынке пусковых услуг. Из-за сложившейся ситуации ракетно-космическая отрасль России начала борьбу за сокращение издержек и оптимизацию цен на пусковые услуги Роскосмоса.

Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело, — отметил Рогозин в своём Telegram. Рогозин...