Астронавт выйдет в открытый космос в российском скафандре

Немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в российском скафандре. Об этом сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель. Полёт Маурера на МКС запланирован в конце 2021 года.
Вероятнее всего, Маттиас примет участие в работе в открытом космосе, связанной с подключением европейского манипулятора ERA к российскому модулю «Наука». При этом он будет работать в российском скафандре «Орлан-МКС», — рассказал журналу «Русский космос» Пишель.
Модуль «Наука» с манипулятором ERA планируется запустить к МКС в июле 2021 года.
Последний раз российский скафандр для выходов в открытый космос использовал американец Майкл Баррат в июне 2009 года.
Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия должна сказать спасибо американцам за демпинг на рынке пусковых услуг. Из-за сложившейся ситуации ракетно-космическая отрасль России начала борьбу за сокращение издержек и оптимизацию цен на пусковые услуги Роскосмоса. Так Рогозин отреагировал на новости о том, что цены на пусковые услуги по доставке грузов на МКС повысят. Отдельно он отметил фразу профильного американского СМИ о том, что ранее NASA проводило ценовую политику, «направленную на стимулирование рынка». Глава Роскосмоса заметил, что американская космическая корпорация «отстимулировала» рынок до полной «зачистки» всех неамериканских конкурентов, а теперь просто вводит нормальные цены — «почти естественного уровня».