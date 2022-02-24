Журналисты RT Arabic попали под обстрел в Донбассе

Журналисты съёмочной группы RT Arabic корреспондента Максима Аль-Тури попали под обстрел в Донбассе, сообщает Telegram-канал RT. Это произошло в посёлке Еленовка на линии соприкосновения.

Сейчас нас обстреливают, очень мощные раскаты со стороны ВСУ. Падают здесь, около... — говорит журналист в кадре.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР, старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что во время обстрела Луганской Народной Республики Киев, впервые с февраля 2015, применил реактивную артиллерию. Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

В Минобороны России ранее заверили , что Вооружённые силы Роcсии не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийcких ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятcя из cтроя военная инфраструктура, объeкты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерcтве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин, обратившись к россиянам, сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.