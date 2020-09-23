Жители Минска вышли на акции против инаугурации Лукашенко

Протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в Минске. Активисты собираются небольшими группами по несколько десятков человек в разных районах города.
Люди стоят с бело-красно-белыми историческими флагами страны (этот флаг стал символом оппозиции). Активисты находятся у здания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, на улице Скорины у Минской кольцевой дороги, на улице Притыцкого, а также на нескольких участках проспекта Дзержинского,
По информации TUT.BY, в центр города
Накануне белорусские Telegram-каналы распространили информацию с призывом к жителям страны выйти на акции протеста в 18:00.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности, высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru.
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