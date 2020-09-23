Жители Минска вышли на акции против инаугурации Лукашенко

https://static.news.ru/photo/7e53f0ba-fda7-11ea-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Протесты против инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко начались в Минске. Активисты собираются небольшими группами по несколько десятков человек в разных районах города.

Люди стоят с бело-красно-белыми историческими флагами страны (этот флаг стал символом оппозиции). Активисты находятся у здания Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, на улице Скорины у Минской кольцевой дороги, на улице Притыцкого, а также на нескольких участках проспекта Дзержинского, передаёт корреспондент РИА Новости.

По информации TUT.BY, в центр города съезжается военная и полицейская техника.

Накануне белорусские Telegram-каналы распространили информацию с призывом к жителям страны выйти на акции протеста в 18:00.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко тайно принёс присягу президента Белоруссии во Дворце Независимости. На церемонию было приглашено несколько сотен человек, в частности, высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. При этом за несколько часов до инаугурации в ЦИК Белоруссии сообщили, что ничего не знают о готовящемся мероприятии, писал NEWS.ru.