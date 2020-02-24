https://static.news.ru/photo/50b61e74-572d-11ea-b58d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Бывший спикер Верховной рады, народный депутат Украины Андрей Парубий призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от планов по пересмотру закона о государственном языке, принятого в апреле 2019 года. Парламентарий заявил, что изменение закона грозит главе государства народными волнениями.

Команда Зеленского собирается пересмотреть закон Украины про язык. Скажу коротко: ничего у вас не выйдет, — начал своё обращение к президенту в Facebook Парубий.

По мнению бывшего спикера Рады, «разные оккупанты и их прислужники» всегда старались уничтожить украинский язык, который для украинцев при этом является основой для осознания себя единым народом. Нападки на языковой закон в этой связи Парубий приравнял к атаке на украинскую государственность.

Для «русского мира» ненавистной является украинская держава, нестерпимым — украинский язык. Но и мы не потерпим. Наступление на украинский язык — это наступление на украинскую идентичность, на украинскую государственность. Ответ украинцев будет адекватным. Не сейте этот московский ветер, потому что пожнёте украинскую бурю, — образно высказался Парубий.

Ранее, как передавал NEWS.ru, украинский депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал пересмотреть закон о государственном языке, поскольку в своём нынешнем виде он несёт риски для Украины.