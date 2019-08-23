https://static.news.ru/photo/4acd116a-c692-11e9-a584-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не стал вспоминать о России в своей речи на праздновании Дня независимости из-за находящихся в активной фазе переговоров по обмену удерживаемых лиц.

Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, его слова приводит ТАСС . Бортник пояснил, что Зеленский и его команда не хотели дать повода для срыва переговоров. Эксперт считает, что успех переговоров очень важен для Зеленского, который хочет поддерживать образ президента, эффективного в вопросах войны и мира — ключевых вопросах для украинского общества.

Выступая на торжественных мероприятиях в субботу, 24 августа, Зеленский вспомнил о войне на востоке Украины и о Крыме, но воздержался от традиционной для украинских политиков риторики об агрессии России. Президент Украины ни разу не упомянул восточного соседа.

Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский объявил, что скоро назовёт имя нового премьер-министра Украины. Президент сказал, что у него есть две кандидатуры на этот пост, однако не стал называть фамилий.