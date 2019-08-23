Президент Украины Владимир Зеленский не стал вспоминать о России в своей речи на праздновании Дня независимости из-за находящихся в активной фазе переговоров по обмену удерживаемых лиц.
Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, его слова приводит
Выступая на торжественных мероприятиях в субботу, 24 августа, Зеленский вспомнил о войне на востоке Украины и о Крыме, но воздержался от традиционной для украинских политиков риторики об агрессии России. Президент Украины ни разу не упомянул восточного соседа.
Как ранее писал News.ru, Владимир Зеленский объявил, что скоро назовёт имя нового премьер-министра Украины. Президент сказал, что у него есть две кандидатуры на этот пост, однако не стал называть фамилий.