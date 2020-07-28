Власти Киева переименовали улицу Российскую

https://static.news.ru/photo/a110d758-d0f7-11ea-9445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот Google maps

Улица Российская в Дарницком районе Киева сменит название и станет улицей Юрия Литвинского. За переименование проголосовал городской совет столицы Украины.

Об этом сообщается на сайте киевской мэрии. Власти города отмечают, что изменять адрес регистрации в паспорте не обязательно, однако граждане могут это сделать по собственному желанию. Правоустанавливающие документы, включая те, которые которые определяют право собственности на недвижимость, остаются в силе. Также переименование никак не скажется на реализации избирательного права, уточнили в горсовете.

Юрия Литвинского на Украине чтят как героя вооружённого конфликта на востоке страны. Он служил в батальоне «Донбасс» и погиб от пули снайпера, армейское командование посмертно присвоило ему звание полковника резерва.

Как писал NEWS.ru, соцсеть Faceboook при обозначении украинской столицы на английском языке перестанет использовать транслитерацию с русского. Таким образом, Kiev превратится в Kyiv, отражая украинский вариант.