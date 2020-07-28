Власти Киева переименовали улицу Российскую

Улица Российская в Дарницком районе Киева сменит название и станет улицей Юрия Литвинского. За переименование проголосовал городской совет столицы Украины.
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Юрия Литвинского на Украине чтят как героя вооружённого конфликта на востоке страны. Он служил в батальоне «Донбасс» и погиб от пули снайпера, армейское командование посмертно присвоило ему звание полковника резерва.
Как писал NEWS.ru, соцсеть Faceboook при обозначении украинской столицы на английском языке перестанет использовать транслитерацию с русского. Таким образом, Kiev превратится в Kyiv, отражая украинский вариант.
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